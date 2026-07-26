Türkiye Brezilya VNL Finali Başladı

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu için Brezilya ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin’in Makao kentindeki East Asian Games Dome’da oynanan final maçına başladı. Kritik mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanıyor. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nde üst üste 8. kez final etabında yer aldı. Takımımız, organizasyon tarihine 2. altın madalyasını yazdırmak istiyor.

İKİNCİ ALTIN MADALYA İÇİN SAHADA

VNL’de 2023 yılında Çin’i yenerek zirveye çıkan milli takım, 2018’de ise ikinci oldu. Brezilya karşısında galibiyet hedefleyen Filenin Sultanları, müzesinde her renkten birer madalya bulunduruyor. Takım, bu maçla altın madalya sayısını ikiye çıkarmayı amaçlıyor.