Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Faiz Açıklayacak

FAİZ KARARLARI VE EKONOMİK BEKLENTİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan yönetiminde bugün (11 Eylül Perşembe) saat 14.00’te faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Mevcut faiz oranı yüzde 43 olarak uygulanıyor.

ANALİZLER VE BEKLENTİLER

TCMB Piyasa katılımcıları anketine göre, politika faizinin 300 baz puan azalarak yüzde 40’a inmesi bekleniyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu ay TCMB’nin politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 41’e çekmesini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 seviyesinde bulunuyor.

GEÇMİŞ TOPLANTILARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

PPK, 23 Ocak’taki yılın ilk toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirmişti. Bu karar ile Merkez Bankası, 18 ay aradan sonra faiz indirimine yönelmiş oldu. 6 Mart tarihinde yapılan toplantıda, politika faizi bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 45’ten yüzde 42,5 olarak belirlenmişti.

TOPLANTI SAYISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

PPK’nın aldığı karara göre, 2025 yılı için toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmüştü. 20 Mart tarihinde gerçekleştirilen ara toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan borsa ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya çıkarma kararı alındı. Politika faizi ise yüzde 42,5’te sabit bırakıldı.

GELECEK TOPLANTILARI

17 Nisan’daki toplantıda, politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseldi. 19 Haziran’daki toplantıda ise faiz oranı sabit tutuldu. 24 Temmuz’da yapılan toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürüldü. PPK, faiz oranını açıklayacağı bu altıncı toplantının ardından bu yıl sonuna kadar 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde iki toplantı daha gerçekleştirecek.