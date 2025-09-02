Türkiye, İnternette Youtube Kullanıyor

RAPORUN AÇIKLANMASI VE VERİLER

BTK, 2025 yılının ilk çeyreğini kapsayan Türkiye’nin Elektronik Haberleşme Sektörü Pazarı Verileri Raporu’nu yayımladı. Rapor, internet kullanımını ele alan bölümüyle dikkat çekiyor. İnternet trafiğinde kayda değer olan bazı mecra sıralandı. Yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye’de en fazla internet trafiği tüketen mecra Youtube olarak belirlendi.

İNTERNET TRAFİK PAYLARI

Rapora göre, Youtube, toplam internet veri tüketiminde yüzde 46,1 oranında önemli bir paya sahip. Diğer mecraların dağılımı ise şu şekilde: “Yüzde 13 ile Instagram ve yüzde 5,9 ile Netflix takip etmektedir.” Bu veriler, kullanıcı davranışlarının büyük oranda video içerik tüketimine dayandığını ve sosyal medya platformlarının da internet trafiğinin önemli bir kısmını oluşturduğunu göstermektedir.

YAYGIN KULLANIM VE EĞİLİMLER

Youtube sadece internet tüketimindeki liderliğini sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda en çok tercih edilen uygulama olma konumunu da koruyor. Rapora göre, Streaming Media (Yayın Tabanlı Medya) kategorisinde de Youtube, kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan bir uygulama. Raporda, “En yoğun şekilde tercih edilen uygulama açık ara farkla YouTube olmuştur. Toplam trafik içerisinde yüzde 60,1’lik paya sahip olan YouTube’u, yüzde 13 ile Instagram ve yüzde 7,6 ile Netflix izlemektedir.” ifadesi yer alıyor. Bu veriler, video içerik platformlarının dijital medya tüketiminde belirleyici bir konumda olduğunu ve kullanıcı eğilimlerinin büyük oranda görsel-işitsel içeriklere yöneldiğini vurguluyor. Raporun diğer bir ilg çekici verisi ise TikTok’un sadece yüzde 3,6 paya sahip olması.