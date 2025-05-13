Türkiye Kupası’nın En İlginç Anı: Kurayla Şampiyonluk

63. TÜRKİYE KUPASI FİNALİ YAKLAŞIYOR

Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep’te 14 Mayıs Çarşamba günü yapılacak olan final karşılaşmasıyla 63. kez sahibini bulacak. Bu organizasyonda gerçekleştirilen finaller, geçmişte 31’er kez çift ve tek maç olarak yapıldı. Bu sezon ise Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası, bazı sezonlarda tek, bazı sezonlarda çift maçlı finallerle toplamda birçok zafere ev sahipliği yaptı.

HÜKMEN GALİBİYETİN TARİHİ

Türkiye Kupası’nın 62 yılı aşkın tarihinde kupalar, birer kez hükmen galibiyet ve kura ile sahibini buldu. 1963-1964 sezonunda Galatasaray ile Altay arasında oynanan final maçında ilk karşılaşma 0-0 sona erdi. Rövanş için Altay’ın katılmaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, maçı 3-0 Galatasaray lehine tescil etti. Bu, kupa finalleri tarihinde hükmen galibiyetle belirlenen ilk örnek oldu. Ayrıca, 1966-1967 sezonunda Altay ile Göztepe arasında yapılan final eşleşmesi 2-2 berabere sona erdi ve kupayı kura ile Altay kazandı.

UZATMALARDA KAZANANLAR

Şimdiye kadar Türkiye Kupası, uzatma dakikalarının sonucuna göre 8 kez kazanıldı. 1968-1969 sezonunda Göztepe, çift maçlı finalde Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği maçta, rövanşında ise uzatmada 1-1’lik skorla rakibini saf dışı bıraktı. Tek maçlı finallerde ise Trabzonspor, Beşiktaş’ı, Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü ve Fenerbahçe’yi yenerken; 2021-2022 sezonunda Sivasspor, Kayserispor’u uzatmada geçerek kupaya uzandı.

PENALTILARLA KAZANILAN FİNAL MAÇLARI

Türkiye Kupası tarihinde 5 takım, 6 kez kupayı penaltı atışları sonucunda kazandı. 1975-1976 sezonunda Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki finalde iki maç da 1-0 tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Galatasaray, penaltılarda 5-4 galip gelerek kupa sahibi oldu. 1997-1998 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray finalde görev yaparken, her iki karşılaşma 1-1’lik skorla sonuçlandı. Penaltılar sonucu Beşiktaş, 5-3 öne geçti ve mutlu sona ulaştı.

EN İLGİNÇ FİNAL KARŞILAŞMASI

Türkiye Kupası tarihinin en ilginç finallerinden biri 1991-1992 sezonunda yaşandı. Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan finalde, Bursa’daki ilk maçı yeşil-beyazlı ekip 3-0 kazanmıştı. Rövanşta ise Trabzonspor, 5-1 ile şampiyonluğa uzanarak organizasyon tarihinin en ilginç finaline imza attı.

EN GOLLÜ FİNAL MAÇI

Türkiye Kupası tarihinin en gollü finali, 1999-2000 sezonunda Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynandı. Bu maç, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 beraberlikle sona erdi. Uzatma bölümüne başlarken kalesinde gol gören Galatasaray, üst üste 3 gol atarak maçı 5-3 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

DUBLE YAPAN TAKIMLAR

Türkiye Kupası tarihinde hem kupayı hem de lig şampiyonluğunu kazanan ekipler arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bulunuyor. Bu sezon Süper Lig’de 8 puanlık avantajla liderlik sürdürerek Türkiye Kupası finaline ulaşan Galatasaray, çifte kupa kazanma hedefini sürdürüyor.

TEKNİK DİRİYOR EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIMLAR

Teknik direktör olarak Türkiye Kupası’nda en çok başarı elde eden isimler; Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç, Fatih Terim ve Aykut Kocaman. Yabancı teknik adamlar arasında ise Gordon Milne ve Jean Tigana, Beşiktaş’ın başında kazandıkları kupalarla bu başarıyı elde etti. Ayrıca, bazı futbolcular, kariyerleri boyunca farklı takımlarla final oynayarak önemli başarılar elde etti.