Üç Büyükler İlk Yarıda Büyük Mali Açık Verdi

İSTANBUL’UN ÜÇ BÜYÜĞÜ BÜYÜK ZARARLA KAPATTI

İstanbul’un önde gelen üç futbol kulübü, sezonun ilk yarısını dikkate değer bir zararla tamamladı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal raporlar ve bağımsız denetçi değerlendirmeleri ile derlenen verilere göre, bu kulüpler elde ettiklerinden fazla harcama yaparak 26,5 milyar liralık gelire ulaşırken, giderleri 28,9 milyar lirayı geçti. Böylelikle, bu sezonun 1 Haziran-30 Kasım tarihlerini kapsayan ilk altı ayını 2 milyar 415 milyon lira zararla kapatmış oldu. Bu zararın kasım ayı itibarıyla döviz karşılığı yaklaşık 49,2 milyon avroya denk geldiği belirtiliyor. Ayrıca, bu kulüplerin 2024-25 sezonunun aynı döneminde 44 milyon euro zarar ettiği ve sezonu yaklaşık 190 milyon euroluk bir zararla tamamladığı kaydedildi.

EN FAZLA ZARAR BEŞİKTAŞ’TA

Denetçilerin raporlarına göre, kulüpten alacakları nedeniyle oluşturulan ancak tahsil edilemeyen faizlerin hesaba katılmadan Beşiktaş, 1 milyar 409 milyon lira (28,71 milyon euro) ile en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar, toplamda 6 milyar 672 milyon lira gelir elde ederken, harcaması bu miktarın 8 milyar 82 milyon lira olarak kaydedildi ve bu durum gelirinin yüzde 21 oranında aşılmasıyla sonuçlandı. Fenerbahçe bu dönemde 918 milyon lira (18,7 milyon euro) zarara uğrarken, toplamda 8 milyar 119 milyon lira gelir elde etti. Ancak kulüp, harcamalarını 9 milyar 38 milyon lira olarak gerçekleştirerek kazancının yüzde 11 üzerinde bir giderle durumunu zorlaştırdı. Galatasaray, 11 milyar 701 milyon lira gelirle bu üç kulüp arasında en fazla gelire ulaşan konumdayken, harcamaları 11 milyar 788 milyon lira oldu. Bu da sarı-kırmızılıların gelir kalemini yüzde 0,75 aşarak 87 milyon liralık (1,77 milyon euro) bir zarar yaşamasına yol açtı.

KULÜPLERİN TOPLAM BORCU 61 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Kulüplerin 30 Kasım 2025 tarihine kadar toplam borçları 61,02 milyar liraya ulaştı. Bu borç tablosunda Galatasaray 22,75 milyar lira ile ön sırada yer alırken, Fenerbahçe 19,22 milyar lira ve Beşiktaş 19,05 milyar lira borç yükü taşıyor. Toplamda 61,02 milyar liralık borcun döviz kuruyla karşılığı ise 1,24 milyar euro olarak belirlendi. Uluslararası muhasebe standartlarına göre, casus tanımına göre şirketlerin kasasında ve bankada bulanan “nakit ve nakit benzerleri” varlıkların, toplam yükümlülüklerden çıkarılmasıyla net borç hesaplanıyor. Buna göre Galatasaray’ın net borcu 22,67 milyar lira, Beşiktaş’ın 18,83 milyar lira ve Fenerbahçe’nin 18,34 milyar lira oldu. Üç kulübün toplam net borcu ise 59,84 milyar lira (1,22 milyar euro) seviyesine ulaştı.

KISA VADELİ BORÇLAR, DÖNEN VARLIKLARIN YAKLAŞIK 4 KATI

Kulüplerin kısa vadeli borçları, dönüştürülebilir mal varlıklarının (dönen varlıklar) yaklaşık dört katını aşmakta. 30 Kasım tarihi itibarıyla Galatasaray’ın 16,28 milyar, Fenerbahçe’nin 15,33 milyar ve Beşiktaş’ın 11,43 milyar lira ile toplamda 43,04 milyar lira (877 milyon euro) kısa vadeli borcu bulunmaktadır. Şirketlerin bu yükümlülükleri yerine getirmek için sahip olduğu varlık toplamı ise yalnızca 11,69 milyar lira (238 milyon euro) olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla kulüpler, kısa vadeli borçlarını karşılamak için 31,35 milyar liralık (639 milyon euro) ek bir kaynağa ihtiyaç duyuyor.

ŞİRKETLERİN DEVAMLILIĞINA İLİŞKİN CİDDİ ŞÜPHELER VAR

Mali tabloları inceleyen farklı üç bağımsız denetçi, şirketlerin sürekliliği hakkında ciddi şüphelerin bulunduğu kanaatine vardı. Denetçiler, hazırladıkları raporlarda üç şirket için “(Mali tablolar) Grup’un sürekliliğine ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir” şeklinde ifade etti.