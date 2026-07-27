Ufuk Özkan’dan Donörüyle “Canım Ciğerim” Paylaşımı

51 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirdi. Başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi. Zorlu tedavi sürecini geride bırakan Özkan, şimdi kendisine donör olan isimle bir araya geldi.

DONÖRÜYLE SAMİMİ BİR BULUŞMA

Ünlü oyuncu, karaciğer donörü olan Salih Kıvırcık ile bir araya geldi. Birlikte çekildikleri samimi kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa “Canım Ciğerim Hoşgelmiş” notu ve nazar boncuğu emojisi ekledi. Paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi ve beğeni topladı.

KARDEŞİNE DUYGUSAL TEŞEKKÜR

Özkan, zor günlerde kendisini yalnız bırakmayan kardeşi Umut Özkan’a teşekkür etti. Sanatçı, bu süreçte en büyük desteğinin ailesi olduğunu vurguladı. Sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu. Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı. Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi. Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar. İyi ki varsın kardeşim.”