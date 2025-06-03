Ulaşımda Bayram Kontrolü: Fahiş Fiyatlar Engelleniyor

KURBAN BAYRAMI ÖNLEMLERİ AÇIKLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınan önlemleri paylaştı. Uraloğlu, “Perşembe günü öğleden sonra bayram tatili süreci fiilen başlayacak. Bayramlar, sevdiklerimizle buluştuğumuz, hasret giderdiğimiz, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiğimiz anlamlı zamanlar. Vatandaşlarımızın yollarda geçireceği vakitlerde güvenliği ve huzuru sağlamak da bizim için önemli.” şeklinde konuştu. Bakanlık olarak, vatandaşların güvenli, rahat ve sorunsuz seyahat edebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı ve “Bu mübarek günleri sevdikleriyle doyasıya yaşaması için tüm birimlerle sahada olacağız.” dedi. Bu bayramda KGM’nin işletmesindeki otoyollar ve köprülerin geçişinin ücretsiz olacağını hatırlatan Uraloğlu, ” Bayram süresince artan trafik yoğunluğuna karşı, sorumluluğumuzdaki otoyollar, devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7 gün 24 saat görev başında kalacağız.” ifadesini kullandı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa ve daha birçok yoğun trafik beklenen güzergahda ekiplerin ekstra teyakkuzda olacağını bildirdi. Ayrıca, “Ağırlık ve boyutları Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen sınırların üzerinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için düzenlenen özel izin belgelerini, 5 Haziran’dan 9 Haziran 2025’e kadar 5 gün süreyle vermeyeceğiz.” dedi. Bayram dönemi boyunca yapılacak yol çalışmaları da hemen durdurulacak ve bu sayede trafik akışı kesintisiz sağlanacak. Uraloğlu, yollardaki trafik işaretlemelerinin titizlikle kontrol edildiğini, eksikliklerin giderildiğini ve görüşü engelleyen unsurların ortadan kaldırıldığını belirtti. Böylece sürücülerin yanılgıya düşmemesi amacıyla tüm işaret levhalarını standartlara uygun hale getirdiklerini aktardı.

KORSAN TAŞIMACILIK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Uraloğlu, yolcu taşımacılığındaki denetimlerin artırıldığını belirterek, “20 Mayıs-1 Haziran döneminde fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik.” şeklinde konuştu. Bu bayramda da, korsan taşımacılık yapan firmalara karşı idari işlem uygulamaya devam edileceğini kaydetti. Uraloğlu, vatandaşlara özellikle yüksek hızlı tren seyahatine yönelik yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “Bu nedenle 5, 8 ve 9 Haziran günlerinde hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gittik.” dedi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Bakan Uraloğlu, trafik güvenliği konusunda da vatandaşları uyardı. “Bayram coşkusunu gölgede bırakabilecek kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurgulamak istiyorum.” dedi. Ayrıca, sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları gerektiğine dikkat çekti. “Bu düşüncelerle Kurban Bayramı’nın maneviyatının birlik ve beraberliğimizi artırmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, basın mensuplarına KGM’nin Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’ndeki çalışmalara ilişkin bilgi vererek açıklamalarını tamamladı.