Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Basın Toplantısında Fenalaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın yeni hava kontrol kulesi ve üçüncü pisti üzerine bir basın toplantısı gerçekleştirerek, projeyle ilgili detayları paylaştı.

RAVAT SIYAH AĞIRLIĞININ ETKİSİ

Basın toplantısının ardından, muhabirlerin sorularını yanıtlamakta zorlanan Uraloğlu, TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan’ın soruları üzerinde yoğunlaşırken, birden rahatsızlık geçirdi. Yanıtlar verirken zorluk çektiği gözlemlenen Bakan, yayının kesilmesini talep ederek, “Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum” açıklamasında bulundu. Yorgunluk nedeniyle rahatsızlandığı bildirilen Uraloğlu’nun sağlık durumunun ciddi bir sorun oluşturmadığı ifade edildi.

