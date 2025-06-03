Ülker’den Bayram’a Özel Lezzetler

ÜLKER KURBAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Türkiye’nin öncü gıda markası olan Ülker, Kurban Bayramı’nı 36 çeşit çikolata ve 35 çeşit şekerleme ile karşılamaya hazırlanıyor. Ürünler, yenilenen ambalajları ve farklı lezzetleriyle raflardaki yerini aldı. Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda +3,6 puanlık artışla %36,2 ciro payına ulaşarak liderliğimizi pekiştirdik” dedi. Kabakçı, geçmişten günümüze her bayramı yeniliklerle karşıladıklarını belirtti.

PİYASADA LİDERLİĞİMİZİ KORUYORUZ

2025 Ramazan Bayramı IPSOS HTP pazar verilerine göre hem ciro hem de tonajda hediyelik ve ikramlık çikolata-şekerleme pazarında lider olduklarını aktaran Kabakçı, Türkiye’de hediyelik ve ikramlık çikolata-şekerleme pazarının ciroda 6.8 milyar TL ve tonajda 22 bin ton olarak gerçekleştiğini söyledi. Kabakçı, “Ülker olarak bu pazarda yüzde 36,2 ciro payımızla öncü olmaktan mutluluk duyuyor ve tüketicilerimize bizi tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bayramda sevdikleriyle lezzetli anlar paylaşmak isteyenler, bu yıl da dijital satış kanalları üzerinden kolayca alışveriş yapabilecek” dedi.

YENİ ÜRÜNLER RAFLARDA YERINI ALDI

Bu bayramda Ülker Ece etiketiyle sunulan “Çıtır Kadayıf ve Bütün Antep Fıstıklı” sütlü çikolata, Ramazan Bayramı’nda ilgi gören bir ürün olarak tekrar tüketicilerin karşısına çıkıyor. Ülker, mevcut “Bisküvili” ve “Fındıklı” sütlü draje çeşitlerine yeni seçenekler ekledi. Hediyelik olarak hazırlanan Ülker Buklet Sütlü Bitter, 420 gramlık özel kutusuyla raflarda yer alıyor. Ayrıca, deniz kabuğu şeklindeki Fındık kremalı dolgulu, sütlü ve beyaz çikolatalı Ülker Select ise zarif kutu tasarımıyla dikkat çekiyor.

YENİ ŞEKERLEME ÇEŞİTLERİ BAYRAMA RENGARENK BİR HAVAD KATTİ

Ülker, şekerleme kategorisinde de yeni tatlarla Kurban Bayramı’na renk katıyor. Yeni “Bonbon Extra” serisinde yer alan “Gazoz” aromalı dolgulu şekerleme, bu bayramın dikkat çeken ürünlerinden biri oldu. Mango&Şeftali ve Limonata&Orman meyveleri de bu yılın özel aromaları arasında yer alıyor. Ülker’in meyve aromalı yumuşak şekerlemesi Lokumcuk, 600 gramlık hediyelik kutusuyla raflarda bulunuyor.

TÜKETİCİLER İÇİN SAKLAMA TAVSİYELERİ

İkramlık çikolata ve şekerlemelerin saklama koşulları büyük önem taşıyor. İkramlık şekerlemeler, 30 derecenin altında, güneş görmeyen serin ortamlarda saklanmalı. Çikolata ambalajının ise ürünün tazeliğini koruması açısından iyi kapatılmış olması gerekiyor. Çikolatalar, 18-22 derecede farklı bir ortamda saklanmalı ve buzdolabında muhafaza edilmemeli.

2025 RAMAZAN BAYRAMI TÜKETİM DAĞILIMI

Çikolata tüketimi bakımından Marmara Bölgesi %32 ile birinci sırada yer alırken, İç Anadolu %18 ile ikinci, Doğu ve Güneydoğu Anadolu %17 ile üçüncü sırayı alıyor. Şekerleme tüketiminde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu %30 ile birinci, Marmara %24 ile ikinci, İç Anadolu %16 ile üçüncü sırada bulunuyor.