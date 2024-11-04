More
Gündem

“Umut Oğuz’un Havuz Manzaralı Evi”

umut-oguz-un-havuz-manzarali-evi

UMUT OĞUZ’UN HAVUZ MANZARALI EVİNE YOLCULUK

Adanalı dizisinin tanınmış karakterlerinden Lezize Teyze’yi canlandıran Umut Oğuz, hayranlarıyla havuz manzarasına sahip 3+1 dairesini ilk kez paylaşıyor. Kanal D izleyicileri için evinin kapılarını açan Oğuz, geniş dairesinin sıcak ve samimi atmosferini ön plana çıkarıyor.

EŞSİZ DEKORASYON VE EĞLENCELİ DETAYLAR

Evinde kendine has bir dekorasyon tarzı yaratan Oğuz, evin her detayında kişisel dokunuşlar ile dikkat çekiyor. Üç oda bir salon olan bu dairede, sanat eserlerine olan özel ilgisini vurgulayan Oğuz, tabloların evdeki önemli ögelerden biri olduğunu belirtiyor. Oğuz, böylelikle evinin ruhunu yansıtan eğlenceli detaylarla dolu olduğunu ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Şırnak’ta 10 Günlük Yürüyüş Yasağı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde 10 gün boyunca gösteri, yürüyüş ve açık hava etkinliklerini yasakladı.
Gündem

“TÜSİAD’dan Kayyım Uygulamalarına Tepki”

TÜSİAD, kayyum atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu durumun cezalandırdığı kişinin yerel yönetici değil, halk olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.