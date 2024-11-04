“Umut Oğuz’un Havuz Manzaralı Evi”

UMUT OĞUZ’UN HAVUZ MANZARALI EVİNE YOLCULUK

Adanalı dizisinin tanınmış karakterlerinden Lezize Teyze’yi canlandıran Umut Oğuz, hayranlarıyla havuz manzarasına sahip 3+1 dairesini ilk kez paylaşıyor. Kanal D izleyicileri için evinin kapılarını açan Oğuz, geniş dairesinin sıcak ve samimi atmosferini ön plana çıkarıyor.

EŞSİZ DEKORASYON VE EĞLENCELİ DETAYLAR

Evinde kendine has bir dekorasyon tarzı yaratan Oğuz, evin her detayında kişisel dokunuşlar ile dikkat çekiyor. Üç oda bir salon olan bu dairede, sanat eserlerine olan özel ilgisini vurgulayan Oğuz, tabloların evdeki önemli ögelerden biri olduğunu belirtiyor. Oğuz, böylelikle evinin ruhunu yansıtan eğlenceli detaylarla dolu olduğunu ifade ediyor.