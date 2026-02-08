Üniversite Staj Süreleri Artıyor: YÖK’ün Yeni Düzenlemesi Açıklandı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STAJ SÜRELERİ UZATILIYOR

Yükseköğretim Kurulu, üniversite öğrencilerinin staj sürelerini uzatma kararı aldı. Yapılan düzenlemeye göre, ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim ardından 1 dönem staj veya 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj uygulaması gerçekleştirilecek. 4 yıllık lisans programları için ise 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj ya da 6 dönem teorik eğitim ile 2 dönem staj alternatifi sunulacak.

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, bu değişikliği değerlendirerek “Esasında çok yerinde ve doğru bir uygulama. Daha önceden biliyorsunuz ki staj süreleri 20-23 günlük bir süreçti. Bu yeterli mi asla yeterli değil. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrenci bilgilerini sektöre aktaracak sektördeki bilgileri veyahut sorunları akademiye aktaracak. Bu öğrencinin hem uyum hem de daha sonra işe kabul edilme açısından son derece olumlu bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.” açıklamalarında bulundu.

PİLOT İLLERDE UYGULANACAK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni uygulamanın ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara’da pilot iller olarak başlayacağını belirtti. Özvar, “Bu modelle öğrencilerimiz, akademik bilgilerini iş hayatının içinde uygulayarak öğrenirken, mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla güçlü bir bağ kuracak. Böylece öğrencilerimiz iş hayatında doğrudan deneyim kazanacak. Mezunlarımızın donanımı ve üretkenliği artırılacak. İstihdama geçiş süreçleri hızlanacak.” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin işletmelerde yerine getirecekleri görevler, değerlendirme kriterleri ve iş sağlığına dair konular da staj sözleşmelerinde yer alacak.