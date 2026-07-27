Ünlü Rapçi Uzay, Çeşme Konserinde Gözaltına Alındı

Ünlü rapçi Uzay lakaplı Erol Can Güncü, İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübünde sahne performansı sırasında polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi şarkı sözlerinde kırmızı bültenle aranan kişileri övdüğü iddiası. Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.
ŞARKI SÖZLERİNDE SUÇ UNSURU TESPİT EDİLDİ
Performans sırasında Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahneye çıktı. Güncü’nün performansı yarıda kesilerek emniyete sevk edildi. Yapılan incelemelerde şarkı sözlerinde firarileri övücü ifadeler bulundu.
ADLİ SÜREÇ RESMEN BAŞLATILDI
Söz konusu parçaları sahnede okuduğu belirtilen Güncü hakkında soruşturma açıldı. Emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.