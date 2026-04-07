Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Hakkında Karar

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda elde edilen deliller doğrultusunda, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek” suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan dahil birkaç isim gözaltına alındı. Operasyonların arama ve el koyma işlemleri içerdiği bilgisi verildi.

KİŞİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu’na kan ve saç örneği vermek üzere götürülen şüphelilerden Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan, adli mercilere sevk edildi. Bu isimlerden, adli işlem yapılmasının ardından hangi sonucu alacakları merakla bekleniyor.

SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Aralarında Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan’ın da bulunduğu şüpheliler Adliye’ye sevk edildi. Altı kişi ise örnek verme işleminin ardından serbest bırakıldı. Simge Sağın ve İlkay Şencan, “yurt dışı çıkış yasağı” kararına tabi tutulacak şekilde serbest kalırken, Melek Mosso adli kontrole tabi olmaksızın özgürlüğüne kavuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Süper Lig’de Şampiyonluk Mücadelesi Eşitleniyor

Galatasaray, erteleme karşılaşmasında Göztepe ile mücadele edecek. Son derbideki performansı eleştirilen Icardi, bu maçta yedek kalacak.
Gündem

Tedesco Fenerbahçe’de 30 Yıllık Başarıyı Elde Etti

Fenerbahçe, bu sezon hem Beşiktaş'ı hem de Trabzonspor'u iki kez mağlup ederek 30 yıl sonra önemli bir başarıya imza attı.
Gündem

Brezilya’dan BYD İçin Kritik Kara Liste Uyarısı

Uzun zamandır Türkiye'de fabrika açması planlanan BYD, işçi hakları ihlalleri sebebiyle olumsuz bir değerlendirmeye tabi tutuldu.
Gündem

Torreira Sosyal Medyada Etkileyici Temizlik Yaptı

Lucas Torreira'nın Instagram'dan 29 kadını takipten çıkarması, Devrim Özkan ile ilişkilerini yeniden gözden geçirdikleri söylentilerini doğurdu.
Gündem

Kerem Aktürkoğlu’na Derbi Sonrası Gelen Siber Saldırı

Fenerbahçe’nin Beşiktaş'a karşı kazandığı derbideki galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sosyal medya hakaretlerine avukatı müdahale etti, cezai işlem süreci başlayacak.