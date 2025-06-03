Uzmanlardan Muğla’daki 5,8’lik Deprem Uyarısı!

DEPREM DEĞERLENDİRMESİ VE UYARILAR

Uzmanlar, Marmaris açıklarında gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremin durumunu ele aldı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Artçıların olması mümkün. Hasarlı binalara girilmemeli” uyarısını yaptı. Diğer bir uzman olan Prof. Dr. Şerif Barış ise “4.8’e kadar artçılar olabilir. Bu tür depremler sürpriz değil. Bölgede yaşayanlar tedirgin olmamalı” şeklinde bilgi verdi. Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen bu deprem, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir’de de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem nedeniyle panik atak geçiren bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 69 kişinin de çeşitli yaralanmalar yaşadığını belirtti.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE HASAR DEĞERLENDİRMESİ

NTV canlı yayınına katılan Tüysüz, 5,8 büyüklüğündeki depremin bölgedeki olağan durumlardan biri olduğunu söyledi. “İlk verilere göre depremin 60-70 km derinlikte meydana geldiği anlaşılıyor” diyen Tüysüz, “Depremin derinde olması nedeniyle geniş bir bölgede hissetilmesi ama hasarın daha az olması beklenir” dedi. Ege bölgesinin dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olduğunu belirten uzman, “Bu hareketlilik bugüne, yarına mahsus değil. Zaman zaman artarak ya da azalarak devam ediyor. Bunlar olağan kabul etmemiz gereken bir hareketlilik. Tsunami olasılığı da gerçekçi değil” diye ekledi.

ARTCI DEPREMLER VE TEDBİRLER

5,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem fırtınası beklemediğini ifade eden Tüysüz, “Deprem fırtınaları sığ kaynaklarda olur genelde. Bu nedenle deprem fırtınası beklemem. Ancak 5’e kadar varan artçıların olması mümkün. Bazen hiç olmaz, bazen de aylarca sürebilir. Bu hasarlı binalardaki hasarı artırabilir. O yüzden hasarlı binalara girilmemesi gerekir” dedi.

BÖLGEDE YAŞAYANLARA UYARILAR

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise 5,8 büyüklüğündeki depremin o bölgedeki yapılara büyük hasar vermesinin beklenmeyeceğini ifade etti. Küçük artçı depremlerin devam ettiğini belirten Barış, “Bu olağan. 4.8’e kadar artçılar olabilir. Bunlar sığ bile olsa yapılara zarar vermez. Bölgede yaşayanların çok tedirgin olmaması gerekir” dedi. Bu tür depremlerin sürpriz olmadığını vurgulayan Barış, “Ege, yüzlerce faya sahip bir deniz. Bölge aktif bir deprem kuşağında. Biz hep deprem oldukça depremi konuşuyoruz. Bunlar artık bizim için olağan depremler. Bizler, bu tür depremlerden etkilenmeden ne yapmamız gerektiğini konuşmalıyız” şeklinde sözlerini tamamladı.