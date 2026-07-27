Uzmanlardan Uyarı: YKS Tercih Süreci Başlıyor

Eğitim
Sınıfta ders çalışan gençler, gülümseyen bir kız önde
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları sonrası tercih maratonu başlıyor ve adayların dikkatli seçimler yapması gerekiyor.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci için tercih maratonu 29 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Adaylar en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Uzmanlar kılavuz kurallarına uyulması gerektiğini vurguluyor.

BAŞARI SIRASINI MERKEZE ALIN

Tercih listesinde puan değil başarı sırası esas alınmalı. Yerleşme şansı için liste esnek tutulmalı. Kendi sıranızın yüzde 25-30 yukarısından başlayıp alt sıralara inin. Örneğin 60 bininci sıradaki aday 50 binlerden 80 binlere liste yaparsa yerleşme olasılığı yüzde 99’a çıkıyor.

KODLAMA HATALARINA KARŞI DİKKAT

Teknik hatalar en büyük yanlışlar arasında yer alıyor. ÖSYM’nin güncel kılavuzu tam olarak incelenmeli. Okul ve program kodları yanlış girilirse istenmeyen bölüme yerleşme riski var. Listeyi sisteme yüklemeden önce tüm kodlar tek tek doğrulanmalı.

YAPAY ZEKA VE BENZERİ PROGRAMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Bu yıl teknoloji odaklı programlara ilgi yüksek olacak. Uzmanlar yapay zeka, veri mühendisliği ve siber güvenliği işaret ediyor. İki yıllık ön lisans programlarının da talep görmesi bekleniyor.

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