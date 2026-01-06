Valiler Kararnamesi İle 19 İlin Valisi Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında, 19 ilde vali değişiklikleri gerçekleştirildi ve 7 ildeki vali, “vali-mülkiye başmüfettişliği” görevine atandı. Resmi Gazete’de yer alan 6 Ocak 2026 tarihli ve 2026/1 sayılı kararnameye göre; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım vali-mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirildi.

19 İLDE VALİ ATAMALARI

Bu kararnamede, yeni atanan valiler şu şekildedir: Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan’a, Mustafa Fırat Taşolar Iğdır’a, Cahit Çelik Bingöl’e, Mustafa Koç Giresun’a, Hayrettin Çiçek Karaman’a, Ahmet Hamdi Usta Yalova’ya, Tahir Şahin Trabzon’a, Mehmet Makas Düzce’ye, Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye’ye, Erdinç Yılmaz Eskişehir’e, Yavuz Selim Köşger Denizli’ye, Mustafa Yavuz Adana’ya, Murat Duru Aksaray’a, Ömer Kalaylı Kilis’e, Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale’ye, Oktay Çağatay Karabük’e, Nedim Akmeşe Niğde’ye, Hüseyin Çakırtaş Çankırı’ya ve Önder Bozkurt Ağrı’ya atanmıştır.