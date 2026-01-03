venezuela-dan-abd-ye-sert-tepki-geldi

VENEZUELA’DAN ABD’YE SERT TEPKİ

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin Nicolas Maduro’yu derhal serbest bırakmasını isteyerek, “Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak.” ifadelerini kullandı. ABD’nin müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin zorla gözaltına alınmasının ardından Venezuela Savunma Konseyi olağanüstü toplandı. Rodriguez, bu toplantıda yaptığı konuşmada, ABD yönetiminden “Cumhurbaşkanı Maduro’yu derhal serbest bırakın.” çağrısında bulundu.

< b>ULUSUN SAVUNULMASINA ÇAĞRI

Rodriguez, ülkesinde sükuneti sağlama ve ulusun savunulması için güçlü bir çağrı yaptı. “Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak.” diyen Rodriguez, Maduro’nun “ulusun tek başkanı” olduğunu belirtti. Aynı zamanda, ABD yönetimini tarih ve adalet önünde cezalandırılacağını vurguladı ve “Venezuela’ya yapılanlar, uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşettir.” şeklinde konuştu.

BİRLEŞMİŞ HALK VE SAĞLAM DURUM

Rodriguez, tüm Venezuela halkının mal ve hizmetlerin güvence altına alınması amacıyla “birleştiğini” savundu. Ülkesinde mevcut durumun sakin olduğunu ve bunu devam ettireceklerini belirtti.