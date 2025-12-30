Volkan Konak Çiftinin İkinci Acısı: Anne Vefatı

Volkan Konak’ın EŞİ BÜYÜK BİR ACIYLA KARŞI KARŞIYA

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, çok sevdiği eşinin kaybının ardından bu kez annesi ile ilgili kötü bir haberle sarsıldı. Konak, annesi Nahide Kara’nın vefat ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

ACILI AİLE, CENAZE TÖRENİNE DAVET EDİYOR

Volkan Konak, “Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara’yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığı’na defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur” şeklinde bir açıklama yaptı. Aile, sevenlerinin cenaze törenine katılımını bekliyor.