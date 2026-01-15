Volkswagen’in Çin’deki Satışlarında Düşüş Devam Ediyor

Volkswagen Grubu, 2025’te Çin pazarında bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında bir düşüşle 2,69 milyonun üzerinde araç teslimatı yaptı.

PAZARDA YENİ ENERJİ ARAÇLARININ HIZLI YÜKSELİŞİ

Araç satışlarındaki bu gerilemenin arkasında, ülkede pazar payı yüzde 53,28’e ulaşarak öne çıkan yeni enerji araçlarının (NEV) hızlı yükselişi bulunuyor. Buna karşın, Alman otomobil üreticisi benzinli araç segmentinde yüzde 22’nin üzerinde bir pazar payı ile liderliğini koruyor. Özellikle Volkswagen Passat B, benzinli araç pazarında dikkat çekerken, Audi A6L de C segmenti lüks sedanlar arasında en çok tercih edilen model olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL SATIŞLARDA GÖRÜLEN DÜŞÜŞ

Grubun genel satışları ise yüzde 0,5’lik bir gerileme ile 8,98 milyon seviyesinde kaldı. Tamamen elektrikli araç teslimatları ise yüzde 32’lik bir artış gösterdi. Ancak, firmanın Çin’deki dördüncü çeyrek performansı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,4’lük sert bir düşüşle zayıfladı.

Volkswagen, Çin’de ilk mükemmel Ar-Ge merkezini açarken, 2026 yılına kadar 20’den fazla akıllı bağlantı teknolojisine sahip yeni enerji aracını piyasaya çıkarmayı planlıyor. Ayrıca, şirketin 2030 yılına kadar hedefi, yaklaşık 30’u tamamen elektrikli olmak üzere toplamda 50 yeni modeli Çinli tüketicilere sunmak.