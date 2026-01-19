Wings For Life World Run 2026 Kayıtları Açıldı

OMURİLİK FELCİNE YARDIM ETMEK İÇİN KOŞULACAK

Omurilik felcinin tedavisi için gerçekleştirilen araştırmalara destek veren dünyanın en büyük koşu etkinliği olan Wings for Life World Run, bu sene 13. defa düzenleniyor. 2014 yılından bu yana toplamda 192 farklı ülkeden 1 milyon 870 bin 253 kişinin katıldığı bu etkinlikte, şimdiye kadar 60,53 milyon Euro’luk bağış toplandı.

DÜNYA ÇAPINDA ORGANİZASYON

Wings for Life World Run, 10 Mayıs Pazar günü dünya genelinde aynı anda gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl, 192 ülkede gerçekleşen bu koşuya 300 binden fazla katılımcı dahil oldu. Etkinliğin Türkiye etabı ise İstanbul Kuruçeşme ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı’nda gerçekleştirilecek.

HEDEF YILDA 5 BİN KOŞUCU

Wings for Life World Run 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde toplam 5 bin koşucunun katılımını hedefliyor. Bu hedef, omurilik felcinin araştırmalarına destek olmanın yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.