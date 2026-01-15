Yağışlar Hafta Sonu Planlarını Etkileyebilir

Hafta sonu planı olanların dikkatine

YAĞIŞLAR KUZEYDE ETKİ GÖSTERECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yarın yurt genelinin kuzey kesimlerinde yağışların görüleceğini vurgulayan Çelik, özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nin kuzey kısımlarında yağmur beklediklerini belirtti.

İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI İHTİMALI

Çelik, bu yağışların kıyı bölgelerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak gerçekleşeceğini aktardı. Yarınmevsim normalleri altında sıcaklıklarda birkaç derecelik bir artış yaşanacağını ifade eden Çelik, “Hafta sonunda tekrar soğuma ile sıcaklıklar mevsim normalleri altına inecek ve önümüzdeki hemen hemen yedi gün boyunca sıcaklar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.” dedi.

BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Kuzey ve doğu bölgelerde yağışların etkili olacağını aktaran Çelik, “Marmara Bölgesi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışları göreceğiz.” şeklinde tahminlerde bulundu. Ayrıca cumartesi günü Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların etkili olmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

TEHDİTLER VE UYARILAR

Yağışların, Karabük’ün kuzeydoğusu ile Bartın’ın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasından dolayı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Olası olumsuz durumlara karşı (ulaşımda aksaklık, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi) uyarılar yapıldığını ifade eden uzman, dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Hafta sonu Ankara’nın çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu bir hava geçireceğini belirten Çelik, kuzey kesimlerinde kar yağışının görülebileceğini söyledi. İstanbul’da üç gün boyunca yağış bekleyen Çelik, bu yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur olarak gerçekleşeceğini belirtti. İzmir’de ise hafta sonu süresince yağmur beklenmediği ifade edildi.

İSTANBUL İÇİN KAR BEKLENTİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. AKOM’un sosyal medya üzerinden paylaştığı hava tahmin raporunda, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günlerinde karla karışık yağmurun beklendiği, en düşük ve en yüksek sıcaklıkların pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı. 20 Ocak Salı günü, 3 derece en düşük ve 8 derece en yüksek sıcaklığın yaşanmasının beklendiği, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı ifade edildi.