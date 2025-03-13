Yahudi Grup Trump Tower’da Protesto Düzenledi

MAHMOUD KHALİL’İN GÖZALTINA ALINMASI

ABD’de Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı eylemlerin öncülerinden biri olan öğrenci aktivist Mahmoud Khalil, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Bu olay, Yahudi Barış Sesi adlı grup tarafından protesto edildi.

PROTESTO EYLEMİ NEW YORK’TA GERÇEKLEŞTİ

Yaklaşık 150 kişilik bir grup, New York’taki Trump Tower lobisini işgal ederek Khalil’in serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Çoğunluğu kırmızı tişört giyen eylemciler, “Mahmoud’u özgürleştirin, Filistin’i özgürleştirin” ve “Öğrencilerle değil, Nazilerle savaşın” yazılı dövizlerle yürüdü. Uzun bir süre “Özgür Mahmoud, özgür Filistin” sloganları atan göstericilere, polis ekipleri müdahale etti. New York Polis Departmanı (NYPD), protestocuların Trump Tower lobisini işgal etmesinin ardından bir operasyon başlattı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

NYPD Şefi John Chell, bu müdahale sonucunda iki saat içinde 98 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı. Chell, herhangi bir yaralanma veya mülk hasarının yaşanmadığını belirtti ve protestocuların öğle saatlerinde normal kıyafetlerle içeri girdiğini, ardından protesto kıyafetlerini giyerek eyleme başladıklarını ifade etti. Gözaltına alınan protestocular, NYPD’ye ait büyük bir minibüsle ve MTA otobüsüne bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Yetkililer, eylemcilerin “izinsiz giriş”, “hükümet yönetimini engelleme” ve “tutuklamaya direnme” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.