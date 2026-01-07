Yalova’da SGK Avukatına Silahlı Saldırı Gerçekleşti

yalova-da-sgk-avukatina-silahli-saldiri-gerceklesti

Yalova’da emeklilik başvurusu reddedilen bir kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun avukatına silahlı saldırı düzenledi. Olay, saat 11.30 sularında gerçekleşti. Başvurusu, emeklilik şartlarının oluşmaması nedeniyle olumsuz sonuçlanan H.H.’nin, açtığı davayı kaybettiği ve bu süreçte 40 bin lira vekalet ücreti ile masraf tebliğ edildiği bilgisi verildi.

ÖNCELİKLE TARTIŞMA YAŞANDI

H.H., tebligatı aldıktan sonra İl Müdürlüğü’ne gelerek avukat Zekeriya Polat ile görüşmek üzere odasına girdi. İkili arasında bir tartışma çıktıktan sonra H.H., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak avukat Polat’a ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Polat, ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince yarım edildi ve hastaneye götürüldü. Ne yazık ki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

SALDIRGAN ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde tabancasını bıraktığı ifade edilen H.H., polis ekiplerine teslim oldu ve gözaltına alındı. Öte yandan, hayatını kaybeden avukatın engelli kadrosunda görev yaptığı ve 2 yaşında bir çocuğunun bulunduğu bilgisi edinildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump Ve Petro Uyuşturucu Sorununu Görüştü

ABD ve Kolombiya liderleri, uyuşturucu sorununu ele almak üzere bir araya geldi. İki ülke dışişleri bakanlıkları arasında Washington’da görüşmeler düzenlenecek.
Gündem

Fas’ta 773 Bin Yıllık İnsan Fosilleri Bulundu

Fas'taki Kazablanka yakınlarında bulunan 773 bin yıllık insan fosilleri, insan evrimi hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Bu keşif, bilim dünyasında heyecan yarattı.
Gündem

Ahmet Hakan’dan Hasan Ufuk Çakır Değerlendirmesi

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın CHP'den AK Parti'ye geçiş süreci, Ahmet Hakan tarafından Hürriyet gazetesindeki köşesinde gündeme getirildi.
Gündem

Fenerbahçe Guendouzi İçin Lazio İle Anlaştı

Fenerbahçe, İtalyan basınından gelen haberlere göre, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi Lazio ile anlaşarak kadrosuna katmayı başardı.
Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.