Yalova’da SGK Avukatına Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Yalova’da emeklilik başvurusu reddedilen bir kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun avukatına silahlı saldırı düzenledi. Olay, saat 11.30 sularında gerçekleşti. Başvurusu, emeklilik şartlarının oluşmaması nedeniyle olumsuz sonuçlanan H.H.’nin, açtığı davayı kaybettiği ve bu süreçte 40 bin lira vekalet ücreti ile masraf tebliğ edildiği bilgisi verildi.

ÖNCELİKLE TARTIŞMA YAŞANDI

H.H., tebligatı aldıktan sonra İl Müdürlüğü’ne gelerek avukat Zekeriya Polat ile görüşmek üzere odasına girdi. İkili arasında bir tartışma çıktıktan sonra H.H., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak avukat Polat’a ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Polat, ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince yarım edildi ve hastaneye götürüldü. Ne yazık ki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

SALDIRGAN ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde tabancasını bıraktığı ifade edilen H.H., polis ekiplerine teslim oldu ve gözaltına alındı. Öte yandan, hayatını kaybeden avukatın engelli kadrosunda görev yaptığı ve 2 yaşında bir çocuğunun bulunduğu bilgisi edinildi.