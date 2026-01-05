Yamagata Kirazlarında Rekor Fiyat: 7 Bin Lira

JAPONYA’DA KİRAZ REKORU

Japonya’nın kuzeydoğusundaki Yamagata eyaleti, tarım sektöründe nadir görülen bir başarıya ev sahipliği yaptı. Yılın ilk tarımsal müzayedeleri sırasında öne çıkan premium “Sato Nishiki” kirazları, alıcıların yoğun ilgisini topladı. Tokyo’daki toptancı pazarında gerçekleştirilen açık artırmada, bir kutu kiraz tam 1,8 milyon yene (yaklaşık 495 bin TL) satılarak tarihi bir rekora imza atıldı.

TANE FİYATI REKOR KIRDI

Satış verileri incelendiğinde, kutu içerisindeki her bir kirazın değeri 26 bin yeni (7 bin 100 TL) aşarak yeni bir rekor oluşturdu. Aynı zamanda, kiraz üretiminde önemli bir merkez olan Tendo kentinde yapılan müzayedede sadece 68 adet kiraz barındıran özel bir kutu 1,55 milyon yene (426 bin TL) satışa sunuldu. Bu astronomik rakam, bir kutu kiraz için harcanan miktarın, yeni bir ikinci el araba fiyatına denk geldiğini gösteriyor.

ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ DE ETKİLİ

Bu yüksek fiyatların altında, meyvelerin kalitesinin yanı sıra uygulanan özel yetiştirme yöntemleri yatıyor. Normalde yaz başında olgunlaşan kirazlar için üreticiler, “ultra-forced” (aşırı zorlanmış) adını verdikleri gelişmiş bir yöntem kullanıyor. Kirazların bu kadar erken ve mükemmel bir şekilde sofralara ulaşması, doğanın taklit edilmesi yoluyla sağlanıyor. Üreticiler, ağaçları özel soğutma sistemleriyle dondurarak yapay bir kış mevsimi yaratıyor. Daha sonra bu ağaçlar sıcak seralara taşınarak baharın geldiği illüzyonu oluşturuluyor. Bu uygulama sayesinde hasat takvimi aylar öncesine çekiliyor ve ürünler, piyasada en az olduğu dönemde satışa sunuluyor.

PRESTİJİN SİMGESİ

Japonya’da mevsimin ilk ürünlerini yüksek fiyatlarla satın almak, prestijin yanı sıra bereketli bir yıl dileği olarak görülüyor. “Sato Nishiki” kirazlarının ulaştığı bu rekor fiyat, Japon tarım teknolojisinin başarısı ve lüks meyve pazarındaki yoğun talebin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.