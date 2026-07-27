Yan Diomande Fenerbahçe’yi Reddetti

Spor
Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri giriş kapısı
Fenerbahçe'nin transfer döneminde ilgilendiği Yan Diomande, Leipzig'de gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti.
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Fenerbahçe’nin bir dönem İstanbul’a getirip görüştüğü genç yetenek Yan Diomande, kısa sürede Avrupa’nın en değerli futbolcularından biri haline geldi. Sarı-lacivertliler bu transfer fırsatını değerlendiremedi. Leipzig ise oyuncu için 100 milyon euroluk teklifi reddetti.

TESİSLERİ BEĞENMEDİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Yan Diomande’yi İstanbul’a davet etti. 17 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuya tesisi gezdirdiler. Genç yıldız altyapı imkanlarından etkilenmedi. Sarı-lacivertli yönetim transfer için yeterli çaba göstermedi.

LEGANES'TEN LEIPZIG'E YÜKSELDİ

Diomande Fenerbahçe ile anlaşamayınca İspanya’ya gitti. Leganes’teki performansıyla Leipzig’in ilgisini çekti. Alman kulübü Temmuz 2025’te 20 milyon euro ödedi. Oyuncunun piyasa değeri o dönem 1,5 milyon euroydu.

AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

Diomande Leipzig’te 36 maçta 13 gol 10 asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcu büyük bir çıkış yakaladı. Real Madrid, PSG, Chelsea, Manchester United ve Liverpool onu takip ediyor.

100 MİLYON EUROLU REDDEDİLDİ

Leipzig, Diomande için gelen tekliflere sıcak bakmıyor. Real Madrid 100 milyon euro teklif etti. Alman kulübü bu teklifi reddetti. Fenerbahçe yıllar önce bu oyuncuyu kaçırmıştı. Genç yetenek şimdi Avrupa’nın en değerli oyuncularından.

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