Yapı Kredi’nin Net Karı %57 Azaldı

YAPI KREDİ 2024 MALİ RAPORUNU YAYIMLADI

Yapı Kredi, 2024 yılı finansal raporunu duyurdu. Rapor ışığında banka, ülke ekonomisine 1,8 trilyon lirayı aşan fon sağladı ve bu sayede güçlü büyümesini devam ettiriyor. Bankanın 2024 yılı net karı 29,02 milyar TL olarak belirlenirken, bu rakam önceki yılın aynı döneminde 68,01 milyar TL olarak raporlandı. Yapı Kredi’nin net karı son bir yılda yüzde 57 oranında bir düşüş gösteriyor.

YILI GÜÇLÜ BİR NET KÂR İLE KAPATIYOR

Yapı Kredi, beklenmedik bir yükseliş ile yılın 4. çeyreğinde 6,61 milyar TL net kar elde etti. Bankanın nakdi kredi hacmi, 2023 yıl sonuna göre yüzde 39 oranında artarak 1,2 trilyon liraya ulaştı. Yapı Kredi’nin aktif büyüklüğü ise yüzde 37’lik bir artış ile 2,6 trilyon liraya ulaşmış durumda.

MEVDUATLARDA DİKKAT ÇEKİCİ BÜYÜME

Banka, müşteri mevduatlarında da dikkat çekici bir genişleme sağladı. Toplam müşteri mevduatı, önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 25 artarak 1,3 trilyon liraya yükseldi. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik rasyosu ise, yasal düzenlemelerin olumlu etkileri göz önüne alındığında yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Kaynak: CNBC-e