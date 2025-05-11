Yasemin Minguzzi, Mücadelesini Sürdürüyor

YASAMINI DESTEKLEYEN BİR MÜCADELE

Yasemin Minguzzi, pazarda kay kay malzemesi almak için gittiği sırada bıçaklanan oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’yi kaybettikten sonra suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mücadele veriyor. Sanıkların 18 yaşından küçük olması nedeniyle alacakları ceza en fazla 24 yıl hapis kalıyor. Ancak Yasemin Minguzzi’nin girişimiyle çocuk infaz yasasında değişiklik yapılması için çalışmalar başlatıldı. Bu yılki Anneler Günü, Yasemin Minguzzi için oğlu olmadan yaşadığı ilk Anneler Günü oldu.

HATIRALARLA DOLU BİR GÜN

Yasemin Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet tarafından her sene alınan çiçekleri hatırlatıyor. 14 yaşında hayatını kaybeden oğlunun ona 8 yaşındayken hazırladığı hediyenin hikayesini anlatan Minguzzi, “Anneler gününde Mattia mutlaka tek başına gidip çiçek alırdı” diye belirtiyor. 13 Mayıs 2018 tarihinde Mattia’nın gidişinden sonra teyzesi ona bir çanta verdiğini belirten Yasemin Minguzzi, “İçinde bir çiçek var, bir kalp ve İtalyanca ‘Seni çok seviyorum anne Mattia’ yazıyor” diyor. Bu çantayı gördüğünde duygusal bir an yaşadığını ifade ediyor.

TEHDİTLERLE DULLANMAYAN MÜCADELE

Minguzzi, oğlunu öldürenlerin ciddi cezalar alması için başlattığı mücadelesine devam ediyor. Tüm tehditlere rağmen bu kararlılığından vazgeçmediğini vurgulayan Yasemin Minguzzi, yasa değişikliğinin gerekliliğini dile getiriyor. “Ben en başından beri hiç durmadım. Yasa değişikliği zaten olması gereken bir şeydi” diyerek, başka annelerin de benzer acılar yaşamaması gerektiğini vurguluyor. “Ahmet’in bahçesine benim gibi acılı anneler de geliyor. Onlar da ‘Yasemin hanım, bize de yardım edin’ diyorlar” şeklinde konuşuyor. Mücadelesinin kendisini yorduğunu ama devam edeceğini kesin bir şekilde ifade ediyor.

GELECEK İÇİN BİR VAKIF KURMAK

Yasemin Minguzzi, oğlu adına bir vakıf kurmayı planlıyor. Bu vakfın amacı sokak çocuklarını rehabilite etmek olarak belirlenmiş. “Biz bir vakıf kuracağız, ismi Ahmet’in ismi olacak. Bu çocuklara sokaktaki çocuklara faydalı bir şey olsun” diyor. Ayrıca diğer annelere de bir mesajı var, “Sadece acılı anneler değil çok güzel anneler de var, hepsinin Anneler Günü’nü kutluyorum. Çocuklarına sarılsınlar, hiç bırakmasınlar. Her geçen dakika o kadar önemli ki…” ifadesini kullanıyor.