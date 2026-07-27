Futbolda 2026-2027 sezonu yayın hakları 27 Temmuz itibarıyla büyük ölçüde netleşti. UEFA turnuvaları, Süper Lig ve Avrupa liglerinin adresleri belli oldu. Futbolseverler yeni sezonda birçok organizasyonu farklı platformlardan takip edecek.

UEFA TURNUVALARI İÇİN YAYIN HAKKI NETLEŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yeni sezonda ekranlara gelecek. Süper Kupa da bu turnuvalar arasında yer alıyor. Ayrıca İngiltere Federasyon Kupası maçları aynı platformda yayımlanacak.

SÜPER LİG VE 1. LİG MAÇLARI EKRANLARDA

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yeni sezonda yayımlanmaya devam edecek. İngiltere Premier Lig ile Fransa Ligue 1 karşılaşmaları da aynı kanalda izlenebilecek.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ LİGLERİ TEK PLATFORMDA

İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A bir platformda toplandı. Portekiz Primeira Liga, Hollanda Eredivisie ve İskoçya Premiership de burada olacak. Suudi Arabistan Pro Ligi de aynı kanalda yayımlanacak.

GÜNEY AMERİKA VE ASYA FUTBOLU İÇİN YENİ PLATFORM

Brezilya ve Arjantin ligleri dijital platformda futbolseverlerle buluşacak. Asya Şampiyonlar Ligi ve Asya Kupası maçları da burada yer alacak. 2030 Dünya Kupası Asya Elemeleri de yine aynı platformda izlenebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI VE ALT LİGLER YAYINDA

Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa yeni sezonda da ekranlara gelecek. UEFA Uluslar Ligi maçları da aynı kanallarda yayımlanacak. Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig karşılaşmaları ise farklı bir platformda izleyiciyle buluşacak.