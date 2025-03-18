Yeni Evli Çiftlere Özel Kredi İmkanı

FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ TRENDİ

2025 yılı itibarıyla tüm kredi türlerinde belirgin bir faiz oranı düşüşü yaşanıyor. Bu durum, konut sahibi olmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunmaya başlıyor. Özel bankalarda konut kredisi faiz oranı en düşük seviyeye, yüzde 2.68’e gerilerken, kamu bankalarında bu oran daha yüksek seyrediyor. Bu süreçte, bir kamu bankası yeni evli çiftler için özel konut kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında çiftler, yüzde 2.55 faiz oranı ile kredi alabiliyor ve ödemelerini eşit taksitli, serbest ödeme veya 3 ay ödemesiz seçenekleriyle gerçekleştirebiliyor.

FARKLI FAİZ ORANLARI SUNULUYOR

Başka bir kamu bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 2.59 olarak açıkladı. Ancak bu kredi için yeni evlilik şartı bulunmuyor. Yeni evlilere yönelik konut kredisi kampanyası için belirlenen şartlar arasında evliliğin 3 yıl içinde olması, tapunun eşlerden biri adına kayıtlı olması ve eşlerden birinin üzerinde başka bir gayrimenkul bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, başvuru anında eşlerden birinin 35 yaşını doldurmamış olması şartı da yer alıyor. Bu şartları sağlayan çiftler, 1 milyon TL’ye kadar kredi kullanma imkanına sahip.

AYLIK ÖDEME HESAPLAMALARI

Yeni evlilere özel konut kredisi faiz oranları ile yapılan hesaplamalara göre, yüzde 2.55 oranı ile 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi almak isteyenler için aylık ödeme 26.806 TL olurken, yüzde 2.59 oranıyla bu ödeme 27.163 TL olarak belirleniyor. Faiz oranlarındaki bu düşüş, konut kredisi kullanmayı hedefleyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

ÖZEL BANKALARDA REKABET BEKLENTİSİ

Kamu bankalarının faiz oranlarını düşürmesi, özel bankaların da benzer kampanyalar geliştirmesine yol açabilir. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte özel bankaların konut kredisi faiz oranları konusunda rekabetçi adımlar atabileceğini değerlendiriyor.

KONUT SATIN ALMAK İÇİN UYGUN BİR DÖNEM Mİ?

Gayrimenkul uzmanları, faiz oranlarının daha da düşebileceğini belirtirken, mevcut konut fiyatlarının makul seviyelerde olduğunun altını çiziyor. Kiralardaki artışın, satılık konut fiyatlarına yansımadığını beyan ederken, bu sürecin konut satın almak için uzun vadede fayda sağlayabileceğine dair görüşler var. Önümüzdeki süreçte faiz oranlarının düşmesi ve önceden çekilmiş kredilerin yapılandırılması gündeme gelebilir. Aynı zamanda, konut fiyatlarının artış ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Uzmanlar, yatırım yapmak isteyenler için bu dönemin değerlendirilmesi gereken bir zaman aralığı olduğunu bildiriyor.