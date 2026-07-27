YKS Tercih Danışmanlığı Ek Ders Ücreti Açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla 29 Temmuz’da başlayan tercih sürecinde adaylara okullarda rehber öğretmenler danışmanlık yapacak. Öğrenciler tercihlerini 10 Ağustos’a kadar yapabilecek. Okullardaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri ve ödeme takvimi netleşti.

TOPLAM 45 SAAT EK DERS ÖDEMESİ YAPILACAK

Rehber öğretmenler tercih dönemi boyunca okullarda görev yapacak. Günlük 5 saat üzerinden ek ders ücreti alacaklar. Toplam 9 iş günü için 45 saat ödeme yapılacak.

SAATLİK EK DERS ÜCRETİ 219 TL OLARAK HESAPLANDI

Kamu çalışanlarına yapılan yüzde 13,52 zam dikkate alındı. Ek ders saat ücreti 219 TL olarak belirlendi. Rehber öğretmenler 9 günlük görev için 9 bin 855 TL alacak.

ÖDEMELER AĞUSTOS AYININ İLK HAFTASINDA YATACAK

Ek ders ücretleri Ağustos ayının ilk haftasında ödenecek. Ödemeler öğretmenlerin banka hesaplarına yatırılacak.