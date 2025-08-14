YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman?

2025 YKS SONUÇLARININ DUYURULMA TARİHİ

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgiler üniversite kayıt tarihleri ile geçmiş yıllardaki açıklanma tarihlerine dayalı tahminlerle şekilleniyor. ÖSYM henüz resmi bir duyuru yapmamış olsa da, üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olması, YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül 2025’te açıklanacağını gösteriyor.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ AÇIKLANMA TARİHLERİ

Önceki yıllarda tercihler tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanması genellikle 7-10 gün sürmüştü. Bu veriler ışığında, 2025 YKS sonuçlarının 20-23 Ağustos 2025 tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

SONUÇLARA ULAŞIM YÖNTEMLERİ

Öğrenciler, YKS tercih sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenebilecek. Ek olarak, ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara kolayca erişim sağlanabilecek. Tercih sonuçları açıklandığında öğrenciler, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Fiziki kayıt yapmak isteyen adaylar ise üniversitelerin belirlediği belgelerle ilgili tarihlerde doğrudan başvuru yapma imkanına sahip olacak.