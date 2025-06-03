Yök, İstanbul Üniversitesi Rektörüne Soruşturma Açtı

SORUŞTURMA İDDİALARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu’nun İstanbul Üniversitesi’ne dair mali ve idari işlemlerde usulsüzlük ve hukuka aykırı uygulamaların araştırılmasına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Bu çerçevede, Rektör Zülfikar ve özel kalem müdürü Yusuf Yüceyaltırık’tan, tespit edilen 10 farklı başlıkta yer alan iddialara ilişkin bilgi ve belgelerin talep edildiği belirtildi.

YÖK’ÜN SORUŞTURMASI YOK

Elde edilen verilere göre, Yükseköğretim Kurulu’nun Zülfikar hakkında herhangi bir soruşturma yürütmediği anlaşılmakta. Bu durum, söz konusu iddiaların tarafında yer alan kişilerin durumuna dikkat çekiyor.