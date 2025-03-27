Yolcu Taşımacılığında Para Cezası Dönemi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YÜKSELTİLDİ

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılması ve doğum yardımına dair düzenlemeleri içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yasalaştı.

TAŞIMA FAALİYETLERİNE CEZA ARTTIRILDI

Yeni kanunla, Karayolları Taşıma Kanunu kapsamındaki idari para cezaları da artırılıyor. Yetki belgesi olmadan veya yetki belgesi almış olmasına rağmen faaliyetlerine uygun olmayan taşımacılara, acentelik ve taşıma komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yürütenlere 17 bin liradan 170 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Ayrıca, yetki belgesi olduğu halde taşıtını kaydettirmeden kullananlara ya da ilgili yerlerden izin almadan tehlikeli yük taşıyanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza kesilecek. Bir taşımacının başka bir taşımacının faaliyetini engellemesi durumunda ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza verilecek.

BİLETSİZ YOLCU TAŞIMACILIĞINA CEZA

Biletsiz yolcu taşıyan ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza alacak. Yolcu ve eşyaların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamayan taşımacılara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Ayrıca, çevre koruma kurallarına uymayan taşımacılara da aynı miktarda ceza verilecek. Yolcuların güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlamayan taşımacılara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar ceza kesilecek. Gerekli kurallara uymayan taşımacılara ise 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

EĞİTİM VE DENETİM YETERSİZLİĞİNE CEZA

Ceza puanı yüksek olan şoförlerle ilgili gerekli önlemleri almayan taşımacılara ise 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza hükmedilecek. Yetki belgesi olmadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Ücret ve zaman tarifelerine uymayanlar için 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza kesilecek. Ücret ve zaman tarifelerini görünür yere asmayanlara 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar ceza verilecek. Yabancı plakalı taşıtların yetkisi olmadan taşımacılık yapmaları durumunda, taşıt sahibine veya şoförüne 5 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilecek.

TERMINAL DIŞINDA YOLCU TAŞIYANLARA CEZA

Yolcuları ve eşyaları sınır kapılarına taşıyanlara, burada aktarma yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Terminal ve ara durak dışındaki yolcu indirme ve bindirme işlemleri için 5 bin liradan 50 bin liraya kadar ceza alınacak. Mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan işletmecilere 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar, belgesi olmayan şoförlere ise 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar ceza verilecek. Ayrıca, denetim için gereken belgeleri ibraz etmeyenler 3 bin liradan 30 bin liraya kadar ceza alacak. İşletmecilere, aynı konudan dolayı 3 ay içinde ikinci kez ceza verilemeyecek. İlk cezanın kesildiği yıl içinde üçüncü tekrar durumunda bir kat artı ceza uygulanacak.

KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİ

Uygulanacak idari para cezaları ile ilgili düzenlemelerin kapsamı, niteliği ve caydırıcılığı göz önüne alınarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek yönetmelikle detaylandırılacak. Karayolları Taşıma Kanunu’ndaki değişiklikler ise, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek.