Yönetici Adayı Öğretmenlerin Tatili 14 Ağustos’ta Sona Erecek

26 Haziran’da karnelerin dağıtılmasıyla başlayan yaz tatili milyonu aşkın öğretmen için devam ederken müdür ve müdür yardımcısı adayları için erken sona eriyor. Normal şartlarda öğretmenlerin yaz tatili mesleki çalışma programıyla 1 Eylül’de sona erecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül’de başlayacak.

İLK DEFA MÜDÜR OLANLAR 14 AĞUSTOS'TA GÖREVDE

Yönetici atamaları kapsamında tercih yapan öğretmenler 14 Ağustos’ta yeni görevlerine başlayacak. Yaz tatilleri bu tarihte resmen sona erecek. Atanan yöneticiler okullardaki hazırlık çalışmalarını yürütecek.

TERCİH VE ATAMA TAKVİMİ NETLEŞTİ

İlk defa yönetici görevlendirme için tercihler 7-10 Ağustos’ta alınacak. Tercihlerin onaylanması 7-11 Ağustos’ta yapılacak. Görevlendirme sonuçları 12 Ağustos’ta duyurulacak. Yöneticiler 14 Ağustos itibarıyla göreve başlayacak. Yeni okul yöneticileri eğitim yılı öncesinde hazırlık yapmak üzere ağustos ortasında işbaşı yapacak.