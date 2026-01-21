YPG Sempatisanlarının Bayrak Provokasyonuna Sert Tepki

Terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik düzenlediği saldırı büyük infial yarattı. Bayrak indirme provokasyonuna karşı hükümetten art arda sert tepki açıklamaları geldi. Saldırıyla ilgili idari soruşturma ise devam ediyor. Terör örgütünün Suriye’deki gelişmeler doğrultusunda yaptığı çağrı üzerine, Kamışlı sınır kapısının Suriye tarafında toplanan sempatizanlar, kontrol binası üzerindeki Türk bayrağına saldırdı. Bayrak bulunduğu yerden indirilirken, bölgeye intikal eden Türk askeri personeli göstericilere uyarıda bulundu. Yapılan uyarının ardından, gösteri sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve bir süre sonra bayrak yeniden göndere çekildi. Nusaybin Sınır Kapısı, 2012 yılından bu yana Suriye’deki iç savaş nedeniyle kapalı. Atıl durumda olan alana gelen göstericilerin bayrağa gerçekleştirdiği beklenmedik saldırı sonrasında, benzer bir provokasyona karşılık vermek için gerekli talimatlar verildi. Provokatörlerin indirdiği bayrak, Türk askeri tarafından hızlıca yeniden göndere çekildi.

İdari soruşturma bayrağa yönelik eyleme ilişkin kapsamlı bir şekilde sürüyor.

ADALLET BAKANI TUNÇ: 14 KİŞİ GÖZALTINDA

AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayrak indirme olayıyla bağlantılı olarak 35 kişinin tutuklandığını, 50 kişilik bir gruba yakalama kararı verildiğini ve 14 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Tunç, bayrağı indiren kişinin tespiti için yürütülen çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

YILMAZ: ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, AK Parti grup toplantısı öncesi yapılan bayrak provokasyonuna göre “Şanlı bayrağımıza karşı gerçekleştirilen her türlü saldırı en sert şekilde karşılık görmeli.” dedi. Aynı zamanda, provokasyon ile ilgili gereken soruşturmanın başlatıldığını belirten Yılmaz, “Biz bir hukuk devletiyiz. Bu çerçevede ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktır.” dedi. Bayrağa yapılan saldırının tüm millete yapıldığını vurgulayan Yılmaz, bu eylemin “hiçbir şekilde cezasız kalmayacağını” belirtti.