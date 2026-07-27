YTÜ’nün İnsansız Denizaltı Robotu Dünya Üçüncüsü

Eğitim
Bir grup öğrenci, insansız denizaltı robotu üzerinde çalışıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir ekip, deniz araştırmaları için yapay zeka destekli otonom su altı aracı geliştirdi.
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Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren CASMarine İnsansız Su Altı Sistemleri Takımı, deniz araştırmaları ve endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere yapay zeka destekli otonom su altı aracı geliştirdi. 11 farklı alandan öğrenci, Velaryon 2.0’ı disiplinler arası birikimle tasarladı. Araç yüksek yerlilik oranı ve teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor.

YÜZDE 80 YERLİ MÜHENDİSLİK

Gövde tasarımından elektronik bileşenlere kadar öğrenci ekibi tarafından geliştirildi. Araç anakart, güç dağıtım kartı ve batarya yönetim sistemini barındırıyor. Yüzde 80 yerlilik oranına sahip araç, sızdırmaz haznelerle güvenli çalışma sunuyor.

YAPAY ZEKA İLE OTONOM GÖREV

Su altındaki dalga ve dış etkenlere karşı dengeyi koruyan özel yüzdürücü köpük sistemi kullanıldı. 6 eksende hareket kabiliyetine sahip 8 motor, zorlu koşullarda stabilite sağlıyor. Öndeki servo motorlu kamera geniş görüş açısı sunuyor. Yapay zeka algoritmaları sayesinde araç hem uzaktan kumandayla hem otonom çalışabiliyor.

ENDÜSTRİDEN MAVİ VATAN ARAŞTIRMALARINA

10 yıllık Ar-Ge birikimiyle geliştirilen araç, deniz tabanı mercan kayalıkları ve petrol boru hatlarında kullanılıyor. Tasarımı endüstriyel ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Norveç’teki TAC Challenge Yarışması’nda dünya üçüncülüğü elde edildi.

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