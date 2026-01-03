Yün Kazaklar İçin Doğru Yıkama İpuçları

yun-kazaklar-icin-dogru-yikama-ipuclari

Kış AYLARINDA YÜN KAZAK BAKIMI

Kış mevsiminin vazgeçilmez parçaları arasında yer alan yün kazaklar, doğru bakım yapılmadığında kısa sürede hem formunu hem de yumuşaklığını kaybediyor.

BONCUKLANMA SORUNU

Yün kazaklarda en sık rastlanan problemlerden biri boncuklanma olarak öne çıkıyor. Küçük lif topaklarının oluşumu, ürünün görünümünü olumsuz yönde etkilerken, kumaşın dokusunu da sertleştiriyor. Bu durumu önlemek amacıyla kazakların yıkanmadan önce ters çevrilmesi ve ağır kumaşlar, örneğin kot gibi sert dokulu kıyafetlerle beraber yıkanmaması tavsiye ediliyor.

