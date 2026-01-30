Yunanistan’da Trump’ın Barış Kurulu Endişeleri Artıyor

Yunanistan’da Avrupa Birliği konularına odaklı yayın yapan bir analizde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Gazze’deki çatışmayı sona erdirmeyi ve yeniden inşa etmeyi amaçlayan Barış Kurulu’na dair gelişmelerin Türkiye lehine sonuçlanabileceği konusunda Atina’nın kaygıları ele alındı. Sarantis Michalopoulos’un kaleme aldığı bu analizde, Trump’ın iş odaklı yaklaşımının bölgedeki siyasi uzlaşı sürecine katkı sunabileceği ifade edildi ve “Atina, Trump’ın barış planında Türkiye’nin bir tuzak kurmasından endişe ediyor” denildi.

ATİNA NIN ENDİŞELERİ

Analizde, “Hiçbir AB üyesinin Barış Kurulu’nda yer almamasına rağmen Türkiye’nin varlığı Yunan dış politikasının temel argümanlarını göz ardı edilebilir” ifadesine yer verildi. Trump’ın barış planının yalnızca Gazze ile sınırlı kalmayacağı ve kurulun Yunanistan’ın çözülmemiş meselelerine de müdahale edebileceği kaydedildi. Doğu Akdeniz’deki deniz sınırları konusundaki anlaşmazlığa dikkat çeken Michalopoulos, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku sözleşmesini imzalamadığını hatırlatarak, bu durumun Akdeniz’deki doğal gaz ve petrol rezervlerinden yararlanabilmelerine engel olduğunu vurguladı.

YENİ KURULUN ETKİLERİ

Michalopoulos, yeni kurulun BM etkisini zayıflatacağına yönelik kaygılarını da dile getirdi. Yunan yayın organı Army Voice ise bu analizi “Trump’ın Türkiye ile kurduğu Barış Kurulu, Yunanistan için bir tehlike olarak görülüyor ve Yunan-Türk ilişkilerinin dinamiğini değiştiriyor” şeklinde aktardı. Analizde, Trump’ın Türkiye merkezli planındaki en büyük tehlikenin, ‘Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki konularını Washington’un doğrudan müdahelesine açmak’ olduğu belirtildi.

