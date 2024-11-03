Zeybekci’den Esenyurt Eleştirilerine Yanıt

AK PARTİ ÇARDAK KONGRESİNE KATILIM

AK Parti’nin Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi, Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Kongrede bir konuşma yapan Zeybekci, muhalefetin hizmet etme anlayışının olmadığını, onların yalnızca hükmetmeye, emretmeye ve hakim olmaya geldiklerini savundu.

ZEYBEKCİ’DEN TEPKİLERİ YANITLAMA

Hizmet etmeyi ve hizmetkar olmayı Allah’ın bir lütfu olarak gördüklerini dile getiren Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması konusundaki eleştirileri yanıtladı. Zeybekci, “Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Kimsenin bir kelime dahi etmemesi lazım. Bırak cumhuriyetin savcıları ve hakimleri her şey ne varsa bir ortaya döksünler” ifadelerinde bulundu.

OLAYLARA YARGI ÇERÇEVESİNDEN BAKMAK

Zeybekci, gürültü çıkartarak toz duman katmanın yanlış olduğunu vurguladı. “Örtmeye çalışıyorsunuz. Hukuka güven, adalete güven, o herkese lazım. Bütün siyasi mülahazalardan arındırılmış bir şekilde eğer varsa bir şeyi cezasını çekecek. Göreceksiniz neler dökülecek oradan? Neler çıkacak?” diye ekledi. Ortadoğu’da bir oyunun oynandığını ve bu oyunun hedefinin Türkiye olduğunu belirten Zeybekci, bu oyunları oynayanların maşalarının Kandil’de bulunduğunu öne sürdü.

DEVLET BAHÇELİ’NİN ADIMINA DEĞERLENDİRME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamaları anlamlı bulduğunu ifade eden Zeybekci, bunu son açılan kapı olarak gördüğünü belirtti. “O kapıdan gelecekler varsa eyvallah. Devletimizin o muhteşem gücü ve iradesiyle eğer teslim olacaklarsa tabii ki TBMM’nin iradesi ne derse odur. Onun için de bunu bir fırsat olarak görüyorum. Devlet Bahçeli’nin attığı adımı akıllı bir adım olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.