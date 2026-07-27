Zeynep Sever Demirel’den Samimi Evlilik İtirafları

Zeynep Sever Demirel, oyuncu Ceren Benderlioğlu’nun YouTube kanalındaki Dile Kolay programına konuk oldu ve evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Belçika güzeli olan Zeynep, Volkan Demirel ile evliliğinin göründüğü gibi kolay olmadığını söyledi. Hiçbir ilişkinin kusursuz olmadığını, çaba gerektirdiğini belirtti.

VOLKAN EVDEYKEN ANNELİK DİSİPLİNİ BOZULUYOR

Zeynep, Volkan’ın evde olduğu zaman kendi disiplininin yerle bir olduğunu anlattı. Çocuklara hayır dediğinde Volkan’ın evet demesinin onu çok kızdırdığını ifade etti. İlk hamileliğinde Volkan’ın 45 numara ayakkabılarını giydiğini de ekledi.

ÜÇ KIZ BABALARINI ANNEYE TERCİH EDİYOR

Kızları Yade, Yeda ve Yasmin’in tamamen babacı olduğunu söyledi. Anneyi rakip olarak gördüklerini belirtti. Yeda’nın Volkan’ın yanında sürekli saçını başını eleştirdiğini aktardı.

KUSURSUZ ANNE OLMAYI HEDEFLEMİYOR

Zeynep, kusursuz bir anne olmadığını itiraf etti. Kızlarının büyüdüklerinde kendisini anlamalarını umduğunu söyledi. Volkan ile bedel ödeyerek yuva kurduklarını vurguladı.