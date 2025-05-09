Zirai Don Sonrası Fırsatçılar Fiyat Artırdı

ZİRAİ DON FELAKETİ TARIM SEKTÖRÜNDE ZARARLARA YOL AÇTI

Geçen haftalarda meydana gelen zirai don felaketi, tarım sektöründe büyük çapta hasara neden oldu. Bu durumu fırsata çeviren bazı tüccarlar, geçen yılın ürünlerinin fiyatlarını hızla artırmaya başladı.

FİYAT ARTIŞLARI HANGİ ÜRÜNLERDE GÖZLEMLENDİ?

Son bir ay içinde kuru kayısı, üzüm, incir, Antep fıstığı ve fındık gibi ürünlerde yüzde 100’e kadar ulaşan fiyat artışları görüldü. En dikkat çekici artış, kuru kayısıda yaşandı. Sarı kuru kayısının fiyatı 200-250 TL aralığından 400-450 TL’ye, gün kurusu kuru kayısının fiyatı ise 300 TL’den 650-700 TL’ye yükseldi. Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı 150-250 TL’den 350-450 TL’ye, kuru incir ise 200-300 TL’den 450-550 TL’ye çıktı. Antep fıstığı 500-600 TL’den 1.000 TL’nin üzerine, fındık ise depoda yüzde 60 zamlanarak fiyatlarda artış gösterdi.

ÜRETİCİLERDEN YORUMLAR VE TEPKİLER

Üreticiler, bu ürünlerin geçen yıldan kalan stoklar olduğunu vurguladı. Tüccarların dondan dolayı mahsul olmayacağını düşünerek depolardaki ürünlere iki kat fiyat vermeye başladığını dile getirdi. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, depolarda meydana gelen hareketliliği doğrulayarak, artan fiyatların piyasayı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.