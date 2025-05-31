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1.2 Ton Tosun 350 Bin Liraya Satıldı

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KÜTAHYA’DA REKOR FİYATLA SATILAN KURBANLIK

Kütahya’da bir besici, 1.2 ton ağırlığında olan “Paşa” adlı kurbanlık tosunu 350 bin liraya satmayı başardı.

BESİCİDEN AÇIKLAMALAR

Besici Ali Mercan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Paşa, panda cinsinde doğdu, babası ve dedesi ‘simental’ cinsiydi. Onları önceki senelerde satmıştık. 2,5 yaşında ve bin 200 kilogram civarlarındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50’şer bin lira ödediler. Yaklaşık 80’er kilo da et düşer onlara. Adını da dedesinin adı olan ‘Paşa’ koyduk, ona çocuğumuz gibi baktık” dedi.

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