1.2 Tonluk Tosun 350 Bin Lira

KÜTAHYA’DA PAŞA İSİMLİ KURBANLIĞIN SATIŞI

Kütahya’da bir besici, 1.2 ton ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli kurbanlık tosunu 350 bin liraya sattı.

PAŞA’NIN ÖZELLİKLERİ

Besici Ali Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Paşa, panda cinsinde doğdu, babası ve dedesi ‘simental’ cinsiydi. Onları önceki senelerde satmıştık. 2,5 yaşında ve bin 200 kilogram civarlarındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50’şer bin lira ödediler. Yaklaşık 80’er kilo da et düşer onlara. Adını da dedesinin adı olan ‘Paşa’ koyduk, ona çocuğumuz gibi baktık” dedi.