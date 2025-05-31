1.2 Tonluk Tosun 350 Bin Liraya Satıldı

KÜTAHYA’DAKİ KURBANLIK TOSUN SATILIYOR

Kütahya’da bir besici, yaklaşık 1.2 ton ağırlığındaki “Paşa” isimli kurbanlık tosunu 350 bin liraya sattı.

BESİCİ PAŞA HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU

Besici Ali Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Paşa, panda cinsinde doğdu, babası ve dedesi ‘simental’ cinsiydi. Onları önceki senelerde satmıştık. 2,5 yaşında ve bin 200 kilogram civarlarındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık.” ifadelerini kullandı. Mercan, hayvanı 7 kişinin aldığını ve kişi başı 50’şer bin lira ödendiğini belirtti. “Yaklaşık 80’er kilo da et düşer onlara. Adını da dedesinin adı olan ‘paşa’ koyduk, ona çocuğumuz gibi baktık.” şeklinde konuştu.