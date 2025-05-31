1,2 Tonluk Tosun 350 Bin Liraya Satıldı

KÜTAHYA’DA PAŞA ADLI KURBANLIK TOSUN SATILDI

Kütahya’da bir besicinin sahip olduğu yaklaşık 1.2 ton ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli kurbanlık tosun, 350 bin liraya alıcı buldu.

PAŞA’NIN ÖZELLİKLERİ VE SATIŞ SÜRECİ

Besici Ali Mercan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Paşa, panda cinsinde doğdu, babası ve dedesi ‘simental’ cinsiydi. Onları önceki senelerde sattık. 2,5 yaşında ve bin 200 kilogram civarlarındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50’şer bin lira ödediler. Yaklaşık 80’er kilo da et düşer onlara. Adını da dedesinin adı olan ‘paşa’ koyduk, ona çocuğumuz gibi baktık” ifadelerini kullandı.

Bu satış, hem besicinin emeğinin karşılığını bulması hem de kurbanlık hayvan piyasasında dikkat çekici bir rakam elde edilmesi açısından önemli bir olay olarak değerlendiriliyor.