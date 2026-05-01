1 Mayıs Taksim’de Gerginliklerle Başladı: Gözaltılar Sıralandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları bu yıl da gergin ortamda başladı. İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda Taksim’e yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Halkın Kurtuluş Partisi üyesi birçok kişi ile polis ekipleri arasında şiddetli bir arbede yaşanırken, bölgeden gelen görüntülerde, polislerin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı gözlemlendi.

MECİDİYEKÖY’DE İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ

Mecidiyeköy’den Taksim’e doğru yürümek isteyen kalabalık bir gruba da polis müdahalesi gerçekleşti. Öğrencilerden oluşan grubun yürüyüşünü engelleyen polis, birçok kişiyi gözaltına aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN 1 MAYIS DUYURUSU

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı’nda etkinlik düzenlenmesine izin verildiğini, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş’ta ise gün boyunca her türlü etkinliğin yasaklandığını bildirdi.

Açıklamada, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu bağlamda, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB için Kadıköy Rıhtım Meydanı, TKP için ise Kartal Meydanı’na yönelik resmi başvuru yapılmıştır. Değerlendirme sonrası bu talepler onaylanmıştır. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda 10.00-17.00 saatleri arasında, TKP ise Kartal Meydanı’nda 12.00-19.00 saatleri arasında etkinlik düzenleyecektir. Bu etkinliklerin dışında İstanbul genelinde 1 Mayıs’a dair herhangi bir kutlama yapılamayacaktır.” ifadeleri yer aldı.

“BEYOĞLU, ŞİŞLİ, FATİH VE BEŞİKTAŞ’TA YASAĞI AÇIKLADI”

Alınan yasakların gerekçesine dair yapılan değerlendirmede ise, “İstanbul’un 1 Mayıs’ı huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Valiliğimizce Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs Cuma günü 00.01-23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlikler yasaklanmıştır.” denildi.

VATANDAŞLARDAN DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI

İl genelindeki izinli miting ve kutlamalar dışında izinsiz gösteri, yürüyüş ya da organizasyonlara müsaade edilmeyeceği, gereken tüm tedbirlerin ilgili birimlerce alınacağı ifade edilirken, vatandaşlardan bu tür provokatif eylemlere karşı dikkatli olmaları istendi.