MHP 15. Olağan Kurultayı İçin Tarih Belirledi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı 27 Nisan’da gerçekleştirildi. Toplantıda partinin teşkilat çalışmalarına yönelik yeni takvim belirlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 15’inci Olağan Kurultayı’nın 7 Mart 2027 tarihinde yapılacağını duyurdu.

OLAĞAN KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

Bu doğrultuda, olağan büyük kurultay hazırlıkları çerçevesinde ilçe ve il kongreleri 7 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Sürecin sona ermesinin ardından 15. Olağan Kurultayı 7 Mart 2027 tarihinde icra edilecek.

TEŞKİLATTAKİ DEĞİŞİM SÜRECİ

Parti, yakın zaman içinde teşkilatlarda önemli bir değişim sürecini başlatmıştı. İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep ve Bingöl illerinde il teşkilatları feshedilmişti.

Gündem

Fenerbahçe’de Başkanlık Adaylığı İçin Isınan İklim

Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği kongrede yeni başkanını seçecek. Aziz Yıldırım'ın adaylık durumu tartışma konusu oldu.
Gündem

ABD’de Kamu Borcu GSYH’yi Geçti: Yeni Rekor Uyarısı

ABD'nin ulusal borcu, GSYH'yi geçerek 31,27 trilyon dolara ulaştı. Bu durum, İkinci Dünya Savaşı sonrası bir ilki işaret ediyor.
Gündem

Youssef En-Nesyri Gollere Hız Kesmeden Devam Ediyor

Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'daki 14. maçında 7. golünü attı ve dikkat çekici bir performans sergiledi.
Gündem

En İyi 10 GEO Ajansı 2026 Güncel Listesi

GEO ajansları, AI destekli arama motorlarında markaların görünürlüğünü artırmaya odaklanıyor. Türkiye'de Crabs Media, bu alandaki önemli oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.
Gündem

Galatasaray Okan Buruk ile Yola Devam Ediyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, dördüncü şampiyonluğa doğru ilerledikleri süreçte, gelecek sezon da takımın başında kalacağını duyurdu.