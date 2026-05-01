MHP 15. Olağan Kurultayı İçin Tarih Belirledi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı 27 Nisan’da gerçekleştirildi. Toplantıda partinin teşkilat çalışmalarına yönelik yeni takvim belirlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 15’inci Olağan Kurultayı’nın 7 Mart 2027 tarihinde yapılacağını duyurdu.
OLAĞAN KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR
Bu doğrultuda, olağan büyük kurultay hazırlıkları çerçevesinde ilçe ve il kongreleri 7 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Sürecin sona ermesinin ardından 15. Olağan Kurultayı 7 Mart 2027 tarihinde icra edilecek.
TEŞKİLATTAKİ DEĞİŞİM SÜRECİ
Parti, yakın zaman içinde teşkilatlarda önemli bir değişim sürecini başlatmıştı. İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep ve Bingöl illerinde il teşkilatları feshedilmişti.