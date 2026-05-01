Fenerbahçe’de Başkanlık Adaylığı İçin Isınan İklim

fenerbahce-de-baskanlik-adayligi-icin-isinan-iklim

Fenerbahçe’de yaşanan 3-0’lık Galatasaray mağlubiyeti ve Domenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrasında, camiada gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimlere çevrildi.

Mevcut Başkan Sadettin Saran’ın seçim sürecini başlatmasının ardından, Aziz Yıldırım ile ilgili iddialar gündeme geldi. Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk gibi isimler, olası adaylıkları için çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Tüm bu gelişmeler ışığında, Aziz Yıldırım’ın resmi açıklaması merakla bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Adaylık iddiaları hakkında TV100’e değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım, “Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız.” ifadelerini kullandı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Yıldırım Ankara’da görüşmeler gerçekleştiriyor ve dönüşünde başkanlık adaylığı ile ilgili kararını verecek.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL BAŞKAN ADAYLARI

Sarı-lacivertli kulüpte resmi adaylık ilan eden ilk isim Barış Göktürk oldu. Göktürk, Fenerbahçe’yi zor günlerden kurtarmak amacıyla hareket ettiğini belirterek, “Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum.” şeklinde konuştu.

Diğer yandan, Mehmet Ali Aydınlar’ın da kulislerde güçlü bir başkan adayı olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Aydınlar’ın, Fenerbahçe camiasının önde gelen isimleriyle görüşmelerde bulunduğu ve geniş bir destek toplamaya çalıştığı belirtiliyor.

Son olarak, iş insanı Hakan Safi de adaylık için hazırlıklarını hızlandırdığı ve Ali Koç döneminde kulüpte üstlendiği görevden sonra, başkanlık için adım attığı öğrenildi.

