ABD’de Kamu Borcu GSYH’yi Geçti: Yeni Rekor Uyarısı

ABD’NİN ULUSAL BORCU EKONOMİYİ GEÇTİ

Son verilere dayalı olarak, ABD’nin ulusal borcu, ülke ekonomisinin büyüklüğünü geride bıraktı. Kamu borcu, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 100’ünü aşarak kritik bir eşiği geçmiş durumda.

BORÇ 31,27 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi’nin açıkladığı verilere göre, 31 Mart tarihinde ABD’nin kamuya ait borcu 31,27 trilyon dolara yükseldi. Bu dönemde ülkenin yıllık nominal gayrisafi yurt içi hasılası ise 31,22 trilyon dolar olarak hesaplandı. Böylece borcun milli gelire oranı yüzde 100,2 seviyesine ulaştı.

“GÜÇLÜ BİR ALARM” UYARISI

CRFB Başkanı Maya MacGuineas, bu durumu “güçlü bir alarm” olarak nitelendirdi. Borcun artık ekonomiden daha büyük olduğuna dikkat çeken MacGuineas, mevcut seviyenin tarihsel ortalamanın yaklaşık iki katına çıktığını belirtti. Ayrıca, mevcut gidişatın, siyasi kararların ertelenmesinden kaynaklandığını ifade etti.

REKOR SEVİYE KAPIDA

Borç oranının, İkinci Dünya Savaşı sonrası görülen yüzde 106’lık rekor seviyeyi aşabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Artışın bu kez küresel bir kriz yerine mali disiplin eksikliğinden kaynaklandığı vurgulandı.

EKONOMİK RİSKLER ARTIYOR

Uzmanlar, yükselen borcun ekonomik refah üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirdi. Yüksek borcun, faiz oranlarını artırdığı, büyümeyi yavaşlattığı ve enflasyon baskısını yükselttiği ifade ediliyor. Sorunun çözümü için borç artışının durdurulması ve yaklaşık 10 trilyon dolarlık bütçe açığının azaltılması gerektiği kaydedildi.

FITCH’TEN KREDİ NOTU UYARISI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin artan borç yüküne dikkat çekti. Kuruluş, yüksek bütçe açıklarının ülkenin kredi notu açısından risk oluşturduğunu ve mali görünümün önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşebileceğini bildirdi. ABD’nin hükümet içi yükümlülükler dâhil toplam brüt borcunun ise yaklaşık 39 trilyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi.