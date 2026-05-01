Youssef En-Nesyri Gollere Hız Kesmeden Devam Ediyor

Fenerbahçe’nin Al Ittihad’a 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Youssef En Nesyri, Suudi Arabistan’da gollerine devam ediyor.

YİNE ATTI: SON 2 MAÇTA 3 GOL!

Youssouf En Nesyri’nin yer aldığı Al Ittihad, Suudi Pro Lig’in 30. haftasında Al Taawon ile karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Sports City Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadelede konuk ekip 2-0’lık skorla galip geldi. Al Ittihad’ın bu zaferini sağlayan goller 19. dakikada Houssem Aouar ve 52. dakikada En Nesyri’nin ayaklarından geldi. Faslı oyuncu, son iki lig karşılaşmasında toplamda 3 gol atarak dikkat çekti.

TOPLAMDA 7 GOLE ULAŞTI

Al Ittihad formasıyla 14. resmi maçına çıkan Youssef En Nesyri, bu karşılaşmada 7. golünü atmış oldu. Ayrıca, futbolcunun 1 asistinin olduğu da belirtildi. Bu galibiyetle Al Ittihad, ligdeki toplam puanını 48’e yükselterek 6. sıraya yerleşti. Al Taawon ise 49 puanla 5. sıradaki yerini korumaya devam ediyor.